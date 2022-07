Interi ka prezantuar me një postim në rrjetet sociale mirëseardhjen e mesfushorit armen, Mkhitaryan.

33-vjeçari u largua nga Roma n ë drejtim të Interit me parametra zero. Në 117 ndeshje me Romën, Mkhitaryan ka shënuar 29 gola dhe ka asistuar 29 herë.

Më parë armeni u përshëndet edhe me tifozerinë romake duke i falënderuar të gjithë./ h.ll/albeu.com