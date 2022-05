Hazard rikthehet të stërvitet me Real Madrid

Eden Hazard është rikthyer në stërvitje, duke iu bashkuar lojtarëve të tjerë të Real Madridit teksa ata kaluan seancën e parë në grup pas humbjes 1-0 në derbin ndaj Atletico Madrid të dielën.

Belgu iu nënshtrua një operacioni në kyçin e këmbës më 29 mars për të hequr “pjatën” që kishte veshur që nga dhjetori 2019. Hazard është i etur të jetë me shokët e tij të skuadrës gjatë periudhës së mbylljes së sezonit të La Liga Santander. Është padyshim një lajm i mirë për një dhomë zhveshjeje që e mban atë në respekt të lartë.

Hazard tashmë është duke punuar me grupin, por ai nuk ka gjasa të luajë një rol të rëndësishëm në ndeshjet e fundit të sezonit, pasi ai duhet të marrë formë dhe të jetë gati për të luajtur sezonin e ardhshëm.

Lojtari nuk ka ndërmend të largohet nga Real Madrid, megjithëse një largim nuk do të ishte i dëmshëm për klubin. Vera do të jetë një fazë e ndërlikuar për 31-vjeçarin.

Ish-lojtari i Chelseat do të kërkojë të luajë disa minuta në ndeshjet e ardhshme, ndoshta kundër Cadiz ose Real Betis në La Liga.

Ai nuk do të jetë mjaftueshëm i aftë për t’u futur në skuadër për ndeshjen kundër Levantes të enjten, ndërsa duket e pamundur që ai të ketë një rol për të luajtur në finalen e Champions League kundër Liverpool në Paris.

Duket se ai do të jetë pjesë e planeve të Roberto Martinez për t’u paraqitur me Belgjikën në katër ndeshjet e UEFA Nations League në qershor. Objektivi për lojtarin do të ishte të vazhdojë të zhvillojë një ritëm me Kupën e Botës në horizont./ h.ll/albeu.com