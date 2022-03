Hazard nuk ka ndërmend të largohet nga Real Madridi pa përfunduar kontrata

Eden Hazard nuk është pjesë e planeve të Real Madridit për sezonin e ardhshëm dhe klubi synon të gjejë një rrugëdalje për të këtë verë. Me një kontratë në fuqi deri në vitin 2024, nuk do të jetë e lehtë të gjesh një ekip që kujdeset për pagën e tij të lartë, diçka që e komplikon ndjeshëm largimin e tij.

Krahas kësaj, duhet shtuar se lojtari është shumë rehat me familjen e tij në kryeqytetin e Spanjës dhe në deklaratat e tij të fundit vëllai i ndërkombëtarit belg , Kylian, ka thënë këtë:

“Eden e ka bërë tashmë karrierën e tij. Ai është mirë aty ku është, familja e tij ndihet mirë atje. Ai ka kontratë deri në vitin 2024 dhe mendoj se do të presë deri atëherë”.

Gjithsesi, nga Real Madridi shpresojnë që ndonjë skuadër e Premier League do t’i pëlqejë atij këtë verë dhe pavarësisht gjithçkaje ai vazhdon të ketë një imazh të mirë në Angli. Në çdo rast, ata janë të vetëdijshëm se do të jetë e pamundur rikuperimi i investimit dhe që tani do të kënaqeshin me kthimin e një pjese të tij.