Havertz: Jemi në një situatë të çuditshme, vetëm në fushë mund të përqëndrohemi

Kai Havertz, mesfushori sulmues i Chelsea, ka folur në një konfernecë për shtyp në prag të nheshjes kundër Lille. Gjermani foli për gjendjen e pasigurisë që mbretëron në klub.

“Ne jemi të gjithë profesionistë. Të gjithë e dinë që jemi në një situatë të çuditshme, por ne jemi lojtarët dhe duhet të fokusohemi në atë që ndodh në fushë. Gjëja më e mirë që ne mund të bëjmë është se duhet të japim maksimumin brenda në fushë, për të tjerat mendon klubi”, është shprehur Havertz.

Gjithashtu ai foli dhe për pjesën e pengesës së udhëtimeve të klubit nga një vend në tjetrin pa autobusët apo aeroplanët privatë të klubit, të cilët thuhet se do të ndërpriten për shkak të sanksioneve ndaj Abramovich.

“Nëse do të duhet të paguhet, do të paguaj. Nuk është problem, nuk mendoj se është për ne. Më e rëndësishmja është që të luaj dhe mendoj se ka gjëra në botë më të vështira se zgjedhja e autobusit apo aeroplanit. Do të paguaja pa problem”./ h.ll/albeu.com