Harry Maguire, mbrojtësi që është bërë tallësi i futbollit botëror

I ngathët, shqetësues, dhe një barrë për ekipin. Harry Maguire veçohet si një nga fajtorët e sezonit katastrofik të Manchester United.

Sezon pas sezoni, kapiteni i Djajve të Kuq është në shënjestër të tifozëve dhe lavdive të dikurshme të klubit. Bota e futbollit po e ndjek atë.

Në rrjetet sociale, mbrojtësi më i shtrenjtë në histori poshtërohet pas çdo gabimi në fushë.

Manchester United e zyrtarizoi ardhjen e mbrojtësit 26-vjeçar më 5 gusht 2019 nga Leicester.

Maguire kapiten

Mbrojtësi po kalon një sezon të plotë me Djajtë e Kuq. Pavarësisht disa papërsosmërive tashmë të theksuara mirë nga tifozët, Harry Maguire mbetet një mbrojtës i besueshëm i kampionatit anglez. Aq më tepër që ndërkohë Maguire është bërë kapiten i skuadrës, vetëm 5 muaj pasi iu bashkua klubit. Një shirit që mund ta kishte humbur në verën e vitit 2020. Me pushime në Greqi, Harry Maguire dhe vëllai i tij u arrestuan pas një sherri me turistët në një klub nate, e ndjekur nga një sherr me policinë greke me rroba civile.

Tifozët e Manchester United shpresojnë që Harry Maguire të kompensojë gabimin e tij këtë verë dhe mbi të gjitha të ketë një sezon të dytë të mrekullueshëm.

Një kapiten në errësirë

Mbështetësit, gazetarët, tabloidët, kritikuesit, të gjithë nuk e imagjinonin se do të ishte më keq në 2021-2022. Për shumë, ky është tashmë sezoni më i keq i karrierës së tij. Ata nuk e kuptojnë se si klubi i tyre mund të shpenzojë kaq shumë për Maguire. Përveçse nuk shkëlqen, është në qendër të polemikave. Kjo valë urrejtjeje po arrin majat shqetësuese. Kohët e fundit, Maguire iu desh të thërriste policinë.

Sky Sports na tregon se një kërcënim me bombë në shtëpinë e lojtarit u shkaktua më 21 prill 2022. /albeu.com/