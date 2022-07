Hani si Ronaldo: Mësoni 3 ushqime që portugezi ha çdo ditë

Nuk është sekret që Cristiano Ronaldo është i fiksuar pas ushqimit të duhur. Ndoshta kjo është arsyeja pse, edhe në moshën 37-vjeçare, ai mbetet një nga lojtarët më atletikë në botë.

Lojtari i ri i Juventusit Dauda Peeters tha se Ronaldo ha çdo ditë.

Kur u pyet për portugezin dhe dietën e tij, Peeters tha në një intervistë për AS: “Ai ha gjithmonë të njëjtën gjë. Brokol, pula dhe oriz duke e shoqëruar me ujë natyrisht, pa Coca-Cola, shkruan albeu.com.

Cristiano dëshiron të fitojë gjithmonë dhe kudo. Shkova në palestër për një kohë dhe sigurisht që ishte edhe Cristiano.

Un isha i impresionuar. Cristiano ka trupin perfekt për një futbollist. Dhe megjithëse jam edhe mjaft muskuloz, atë ditë mendova se kishte ende shumë për të bërë.

Ronaldo dihet se ha deri në gjashtë herë në ditë dhe shmang të gjitha pijet e gazuara si dhe alkoolin.

“Një stërvitje e mirë duhet të shkojë paralelisht me një dietë të mirë.Unë ha një dietë të pasur me proteina me shumë karbohidrate me drithëra të plota, fruta dhe perime dhe shmang ushqimet me sheqer.

“Hani rregullisht. Nëse jeni duke ushtruar rregullisht, është e rëndësishme të mbani nivelet tuaja të energjisë të larta për të ushqyer trupin tuaj për performancë më të mirë.

Ndonjëherë ha deri në gjashtë vakte të vogla në ditë për t’u siguruar që kam energji të mjaftueshme për të kryer çdo stërvitje në nivelin më të lartë, “tha Krishitana në një intervistë.

Së fundmi për dietën e tij ka folur edhe shefi i kuzhinës Giorgio Barone, i cili ka gatuar për CR7 te Juventus. /albeu.com/