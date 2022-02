Hamilton vendos nëse do të vazhdojë të garojë apo jo në F1

Lewis Hamilton do të nisë ditë e parë të punës për herë të parë në vitin 2022, duke i dhënë fund spekulimeve se ai do të largohet nga F1.

Hamilton pritet në selinë qendrore të ekipit në Brackley për të shqyrtuar detajet më të imta në makinën e tyre F1 2022.

Këtë sezon do të prezantohen dizajne të reja radikale për ta bërë garën më të afërt dhe më konkurruese.

Hamilton theu ‘protestën’ e tij të heshtur në fundjavë me postimin e tij të parë në mediat sociale që nga humbja e titullit të tij në F1 në rrethana të diskutueshme.

Në GP të Abu Dhabi, drejtori i garës Michael Masi nuk iu bind rregullave të makinës së sigurisë duke lejuar Max Verstappen të kalojë Hamilton në rrugën e tij për të fituar garën dhe titullin.

Heshtja e Hamilton, së bashku me pretendimin e shefit të Merc, Toto Wolff se ai nuk e dinte nëse Hamilton do të kthehej në F1 pasi mbeti ‘i zhgënjyer’, ngritën dyshime nëse 37-vjeçari do të tërhiqej.

Megjithatë, puna e tij në fabrikë dërgon sinjalin më të fortë se ai synon të kthehet për të luftuar për titullin e tetë botëror rekord./h.ll/albeu.com