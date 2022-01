Haaland zgjedh top 3 lojtarët më të mirë (VIDEO)

Sulmuesi norvegjez ka dhënë një intervistë për Viaplay në të cilën ka zbuluar podiumin e lojtarit të tij të preferuar, arsyen e deklaratave të tij të diskutueshme dhe golin e tij për vitin 2022.

3 më të mirat e Haaland

Si një këngë bonus për intervistën, dhe kur u pyet se kujt do t’i jepte tre votat për The Best të FIFA -s, ai nuk kishte shumë dyshime:

“Është një pyetje e mirë. Nëse do të ishte për vitin e kaluar, do të thosha Lewandowski. Po, Lewandowski numër një. Dhe pastaj, për mua, Benzema, i cili ishte gjithashtu fantastik. Por do të thoja edhe për Messin, i cili ka qenë i jashtëzakonshëm. Pra Benzema dhe Messi do të ndajnë vendin e dytë dhe të tretë”. /albeu.com/