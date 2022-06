Haaland te Man City vs Nunes te Liverpool: Cili është transferimi më i mirë?

Dy skuadrat më të forta angleze e nisën sezonin e tyre të transferimeve verore me nënshkrime të shtrenjta në vijën e sulmit.

Publikimi Albeu Sport ju jep më shumë detaje me në lidhje me këto dy super blerje të paktën në dukje, se cfarë do japin ata në fushë, kjo mbetet për t’u parë.

Manchester City shënoi 99 gola në sezonin e fundit të Premierligës, Liverpool 94. Ndjekësi më i afërt në këtë tregues, Chelsea, shënoi 76 herë. Sidoqoftë, si Manchester City ashtu edhe Liverpool vendosën të blejnë një sulmues të ri. Erling Haaland dhe Darwin Nunes i kushtojnë Manchester Cityt dhe Liverpoolit më shumë se 100 milionë euro, nëse numërohen të gjitha komisionet e mundshme.

Interesante, sipas transfermarkt.de, vetë kompensimi i Nunez ishte më i lartë, por pagesat shtesë të norvegjezit janë dukshëm më të larta.

Edhe pse të dy klubet kanë shpenzuar shumë para për sulmuesit, ata i blenë ato për qëllime qartësisht të ndryshme, të cilat mund të ndikojnë në zhvillimin e secilit në mënyra të ndryshme në afat të gjatë.

Manchester City bleu një yll të gatshëm. Ndoshta Erling Haaland ishte lojtari më i mirë në mesin e atyre që nuk luajtën në klubet kryesore.

Me gjithë respektin për Borussia Dortmundin, është e vështirë ta konsiderosh atë si pretendente për fitore në Champions League.

Pothuajse të gjithë ishin pas Haaland-it dhe pothuajse të gjithë presin që ai të ketë një karrierë të shkëlqyer. Norvegjezi ende tregoi nivelin e tij në një kampionat shumë të fortë gjerman dhe në Champions League. Në sfondin e tij, Nunez nuk duket si i Haaland. Po, ai shënoi shumë, por vetëm në Portugali. Është ende një nivel tjetër. Përveç kësaj, uruguaiani ka një sezon të suksesshëm pas tij në këtë nivel.

Haaland befasoi të gjithë Evropën, kur ishte ende në Salzburg, shënoi një seri golash në Champions League.

Ndoshta klubet kanë qëndrime të ndryshme për blerjet e tyre. Manchester City merr Haaland si bazë. Norvegjezi duhet të zërë vend në formacionin titullar, dhe nuk do të ketë as konkurrentë. Sa i përket Nunezit, pavarësisht kostos së tij, askush nuk i premton një vend në start. Edhe nëse Sadio Mane largohet, Liverpool kanë ende pesë lojtarë të fortë në grupin e sulmit për tre vende. Në të njëjtën kohë, është e qartë se ndërsa vendi i Salah në ndeshjet kryesore është i palëkundur. Sigurisht që në favor të Nunez flet një orar i ngjeshur në sezonin e ardhshëm, ndaj me shumë mundësi ai nuk do të mbetet pa stërvitje. Megjithatë, uruguaiani mund të jetë një lojtar zëvendësues për të ardhmen e afërt.

Në fakt, pyetja e madhe është se kush do të jetë më i lehtë. Duhet të mësohesh edhe me futbollin anglez, edhe me të luajturit për një klub të mirë. Nunes do të ketë kohë dhe mundësi për t’u përshtatur, gjë që mund të jetë në avantazhin e tij. Haalabd nga ndeshjet e para do të duhet të përcaktojë vlerën e tij. Praktika tregon se golashënuesit nga Gjermania nuk arrijnë gjithmonë të përshtaten lehtësisht me Anglinë dhe shtypi vendas është gati të “gëlltisë” shumë shpejt. Ju mund të jepni një shembull të Timo Werner, i cili shënoi 28 gola në Bundesligë në një nga sezonet (rezultati më i mirë i Haland është 27), por ai nuk mundi ta përsëriste këtë rezultat në Premier League.

Ka edhe një aspekt tjetër që mund të ndikojë në suksesin e transferimeve. Nunezi vetëm duhet të gjejë një vend në treshen e parë dhe nuk ka pse të jetë golashënuesi më i mirë. Sa i përket Haaland-it, ai pritet të ketë një detyrë mjaft të thjeshtë, të bëhet golashënues për Manchester City. Në të njëjtën kohë, sistemi i Josep Guardiolas nuk ishte mprehur më parë për praninë e një “9” të theksuar, që nënkupton ose një transformim të modelit të lojës ose një ndryshim në veprimet e Haaland.

Me Haaland, padyshim që do të ketë më shumë kërkesa sesa me Nunes në fillim, dhe kjo do të jetë në favor të uruguaianit. Nga ana tjetër, amerikano-jugori duhet të kuptojë se nëse Haaland fillon të shënojë, atëherë i njëjti shtyp do të kërkojë të njëjtin rezultat nga ish-sulmuesi i Benfica-s, duke treguar tarifën e transferimit. Në çdo rast, Nunez nuk duhet të relaksohet.

Në letër, Haaland sigurisht duket më i fortë tani. Megjithatë, Nunez ka kohën për t’u përshtatur. Nëse norvegjezi duhet të bëhet lider i sulmeve të Manchester City, atëherë Nunes do të duhet thjesht të gjejë një vend në treshen e sulmuesve për të arritur sukses. /albeu.com/