Haaland refuzon një pagë prej 500 mijë paund në javë nga Manchester City

Erling Haaland thuhet se ka refuzuar një ofertë gjigante prej 500,000 paund në javë nga Manchester City.

Ylli i Borussia Dortmund është i disponueshëm për 64 milionë paund këtë verë, me një mori klubesh të dëshpëruara për të nënshkruar me 21-vjeçarin.

Një prej tyre është Manchester City, por pretendohet se Haaland refuzoi një propozim nga kampionët e Premier League javën e kaluar.

Gazeta spanjolle “AS” raporton City i bëri një “ofertë të madhe” agjentit Mino Raiola dhe babait Alfe-Inge, por ajo u rrëzua nga rrethi i tij.

Edhe pse kuptohet se refuzimi i Haaland ndaj Cityt nuk është “përfundimtar” dhe ai ende mund të përfundojë t’i bashkohet skuadrës së Pep Guardiolës.

Edhe pse “Sunsport” zbuloi në fillim të këtij muaji se Haaland po e pranonte idenë për të ndjekur hapat e babait të tij dhe për t’u bashkuar me Cityn.

Por në një goditje ndaj City, “AS” sugjeron se Real Madrid mbetet të jetë destinacioni i preferuar i Haaland.

Thuhet se Haaland është “ende duke pritur” që skuadra e La Ligës të bëjë lëvizjen e tyre pasi ai dëshiron të nënshkruajë për klubin në fund të sezonit aktual.

Edhe pse kostot marramendëse që do të përfshinin për të sjellë Haaland në kryeqytetin spanjoll kanë hedhur një çelës në punë.

Gjithsesi, City dhe Real Madridi mbeten si dy favoritët për nënshkrimin e Haaland.

Tarifa e tij e transferimit, plus një bonus të lartë komisioni për agjentin e tij Raiola, do të thotë se çdo marrëveshje do të funksionojë në rreth 170 milion £, sipas gazetës “El Chiringuito”.

Kjo është pa marrë parasysh kërkesat e Haaland për pagën. /h.ll/albeu.com