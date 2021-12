Haaland nuk shkon në Madrid, destinacioni i preferuar është City

Manchester City do të jetë destinacioni i ardhshëm i Erling Haaland dhe megjithëse Mino Raiola po përpiqet të rrisë kartonin e futbollistit me oferta nga Real Madrid apo Barcelona ndër të tjera, klubi britanik ka disa kohë që ka lëvizur një skedë dhe lojtari do ta kishte të qartë se do të pëlqente të ndiqte gjurmët e babait të tij, i cili luante me skuadrën qiellore.

I vetmi problem që ka City është të dijë se sa do të kushtojë vërtet kartoni dhe agjenti italian kërkon që ai të jetë sa më i lartë për të hyrë në një komision më të lartë.

Dortmundi e di që ka 90 milionë euro të siguruara, siç parashikohet në klauzolën e lojtarit aktualisht, por do të përpiqet të marrë një shifër më të lartë për norvegjezin, diçka që po negocion edhe me Raiolën për të përfituar të gjithë.

City, përveç përballjes me këtë pagesë për nënshkrimin e Haaland, do të duhet të përballet edhe me pagën e lojtarit, e cila do të shkonte në 20 milionë euro neto në sezon. Pa dyshim një nga operacionet më të shtrenjta në futbollin botëror. /albeu.com