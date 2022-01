Haaland kalon Mbappen për të arritur te Real Madridi

Rinovimi i mundshëm në rënie i Mbappe, i cili do të qëndronte në PSG të paktën deri në verën e vitit 2023, do të përshpejtonte ardhjen e Erling Haaland në Real Madrid për sezonin e ardhshëm.

Në këtë kohë, Florentino Perez e ka të qartë se nëse marrëveshja nuk mund të mbyllet me sulmuesin francez, do të jetë norvegjezi ai që do të forcojë skuadrën e Ancelottit verën e ardhshme.

Marrëdhëniet me Dortmundin janë shumë të mira, e vetmja gjë që mbetet do të ishte zgjidhja e problemit të Mino Raiola, një agjenti që nuk i përshtatet politikës së transferimeve të Real Madridit, por që mund të tërhiqet për të lehtësuar ardhjen e klientit të tij në kryeqytin spanjoll. Babai i futbollistit do të ishte ai që do të zhvillonte personalisht negociatat me bordin e bardhë.

Edhe pse Laporta donte ta bënte më të shtrenjtë nënshkrimin e tij me një marrëveshje të supozuar me Raiolën, asgjë nuk mund të ishte më larg nga e vërteta, dhe kjo është se Haaland dëshiron të luajë për Real Madridin. Subjekti Chamartin po përshpejton për momentin dhe megjithëse duket e pabesueshme, nënshkrimi i ndërkombëtarit norvegjez do të ishte më i lehtë për momentin sesa ai i Mbappe. r.t/albeu.com