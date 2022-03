Haaland i thotë po Real Madridit

Ngjarjet rreth largimit të Haaland nga Borussia kanë qenë të përhapura kohët e fundit.

Operacioni për nënshkrimin e sulmuesit 21-vjeçar norvegjez është në momentin më vendimtar.

Është një fakt dhe Madridi është deri tani vendi më i mirë për të marrë Haaland.

Siç ka mësuar AS nga burime pranë futbollistit, Haaland tashmë ka shprehur preferencën e tij për të luajtur për Real Madridin, por në të njëjtën mënyrë, duke përkuar me dëshirën e përfaqësuesit të tij, Mino Raiola, ai këmbëngul se dëshiron të largohet këtë verë.

Burime të mirëinformuara të negociatave sigurojnë këtë gazetë se takimi përfundimtar në të cilin do të vendoset e ardhmja e Haaland dhe ku do të jenë të pranishëm norvegjezi dhe babai i tij, Raiola dhe Borussia, do të zhvillohet në fund të marsit.

Duke pasur parasysh këmbënguljen e lojtarit dhe agjentit të tij për t’u larguar këtë verë, Borussias i duhet pak kohë për të bërë përparim në negociatat për të nënshkruar me një sulmues që do të zërë vendin e norvegjezit.

Në këtë kuptim, duket se klubi gjerman ka dy opsione shumë të avancuara. Nga njëra anë, sulmuesi i Ajax-it, Sebastian Haller, i cili tashmë ka shënuar 29 gola në 30 ndeshje këtë sezon.

Opsioni tjetër më i mundshëm është Karim Adeyemi, gjerman me origjinë nigeriane lojtar i Salzburgu (20 vjeç), i cili ka shënuar 18 gola këtë sezon (tre në Champions League).