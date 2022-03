Haaland i thotë “JO” ofertës stratosferike të Manchester City-t, cila është arsyeja?

Sulmuesi i Borussia Dortmundit, Erling Braut Haaland thuhet se ka refuzuar ofertën e parë të Manchester Cityt për një kontratë me vlera të larta monetare.

“Qytetarët” mendohet të jenë një nga dy pretendentët kryesorë për të nënshkruar me 21-vjeçarin në merkaton e verës, me skuadrën e Pep Guardiolës që përballet me konkurrencë të ashpër nga Real Madridi.

Haaland mendohet se posedon një klauzolë lirimi prej 63 milionë funtesh në kontratën e tij me Dortmundin, e cila do të aktivizohet në verë, megjithëse norvegjezi do të marrë pagë të lartë nga ofertuesit e mundshëm.

Sipas gazetës spanjolle “AS”, Man City ka paraqitur një ofertë me një kontratë prej 500 mijë funte në javë për ish-yllin e Red Bull Salzburgut, por propozimi mësohet se është refuzuar me shpejtësi nga kampi i Haaland.

Haaland nuk besohet se ia ka mbyllur plotësisht derën kampionëve të Premierligës, por ai po pret të dëgjojë një ofertë nga Real Madridi përpara se të marrë një vendim përfundimtar.

Për më tepër, raporti shton se marrëveshja e Haaland me BVB nuk posedon klauzolën e përfolur të lirimit prej 63 milionë funtesh dhe Dortmundi do të kërkojë 100 milionë euro për shitjen e tij këtë verë.

Haaland ka shënuar 23 gola në po aq ndeshje për Dortmundin në sezonin 2021-22.