Haaland drejt largimit, Dortmundi e ka zëvendësuesin

Karim Adeyemi po kalon një moment shumë të mirë dhe është vetëm 19 vjeç. Sulmuesi i Salzburg por kërkohet nga më të mëdhenjtë e Evropës, pasi ka shënuar 15 gola në 27 ndeshje.

Sipas “Bild” dhe gazetarit Romano një skuadër ka avancuar tanimë.

Borussia Dortmund ka kontaktuar me sulmuesin gjerman dhe është e gatshme për të nënshkruar një marrëveshje për pesë sezone. Në këtë mënyrë skuadra e drejtuar nga Marco Rose do të siguronte zëvendësuesin e Haaland.

Sipas gazetës gjermane, ka një marrëveshje me futbollistin, por jo me Salzburgun , i cili kërkon 40 milionë për sulmuesin që ka ende kontratë deri në vitin 2024 dhe për rrjedhojë largimi i tij nuk do të jetë i lehtë. /albeu.com