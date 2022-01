Muajt ​​e fundit, ka pasur një debat të madh për të ardhmen e Erling Haaland, i cili ka tërhequr vëmendjen e të gjitha klubeve kryesore evropiane.

Lluis Carrasco, drejtori i fushatës elektorale për Joan Laporta, do të ketë garantuar se lojtari do të nënshkruajë për Barcelonën, marrë nga A Bola.

“Haaland do të jetë i Barçës. E di që presidenti e adhuron atë. Ai ka nevojë për një referencë për këtë projekt rinor dhe Haaland mund të dominojë futbollin evropian për vitet në vijim. Në dy ose tre sezone, ne mund të kemi një ekip të shkëlqyer, por ne kemi nevojë për i lojtarë të tillë. Laporta do të bëjë gjithçka për të nënshkruar me të dhe miqësia e tij me Raiolën mund të ndihmojë sadopak”, shkroi Lluis Carrasco në një intervistë për kanalin Jijantes , në platformën Twitch. /albeu.com/