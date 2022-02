“Haaland dëshiron të vijë, paratë nuk do të jenë problem”, nga Spanja aludojnë për kalimin e Haaland te Barça

Një yll botëror që është ikona e skuadrës, që i vetëm garanton më shumë se tridhjetë gola, me ambicie, talent dhe uri për tituj. Nevojitet edhe një qendërmbrojtës garantues, i cili është zëvendësuesi natyral i Piques dhe mund të krijojë një dyhe të hekurt me Araujonë mbrojtje.

Në merkaton e dimrit sulmi është përforcuar pozitivisht dhe rezultatet në formën e golave ​​po vijnë. Xavi është i vetëdijshëm për kufizimet aktuale.

Objektivi i madh është Haaland, një golashënues zonash me fuqi dhe teknikë. Një tank me një lartësi imponuese, 1.94 metra dhe një shpejtësi që thyen mbrojtjen. Gjëja e parë që duhet vënë në dukje është se lojtari preferon të luajë në Spanjë sesa të shkojë në Angli, ku Man City i Guardiolës do ta priste krahëhapur.

Objektivi numër një i Realit është Mbappe dhe norvegjezi nuk do të ishte ylli i madh atje. Kjo është karta që luan Laporta, duke bashkuar një ekip të madh rreth Haaland me lojtarë të rinj të akredituar si Pedri, De Jong, Araujo, Ferran Torres, Gavi dhe Nico. Lojtari i Borussia ka ende një shtëpi në Marbella, i pëlqen Barcelona dhe do të pritej shumë mirë nga tifozët për të mbuluar rolin kryesor që Messi e la bosh në Camp Nou.

E gjithë kjo histori do të ketë një fund të lumtur vetëm nëse Barça ka kapacitetin financiar për të nënshkruar me të. Laporta punon në këtë linjë. Duhet të marrësh transfertën 75 milionëshe që do të marrë klubi i Dortmundit dhe komisionet e kërkuara nga babai dhe përfaqësuesi i lojtarit, jo më pak se dyzet milionë.

Në klub sigurojnë se paratë nuk do të jenë problem. Presidenti i La Liga de Tebas do të mbështesë operacionin. Janë studiuar disa formula financimi dhe do të kenë burimet financiare për të përballuar firmën e madhe. Haaland nuk është më një ëndërr, Haaland prioriteti absolut.