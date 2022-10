Guardiola zbulon se kur Haaland mund të kthehet në fushë

Për shkak të një dëmtimi, Erling Haaland nuk luajti për Manchester City në ndeshjen e së shtunës në Premier League kundër Leicester. Pas ndeshjes, trajneri i “qytetarëve” Josep Guardiola ka komentuar gjendjen e norvegjezit.

“Nuk e di saktësisht se kur do të kthehet. Ai ka dëmtim të ligamenteve. Ai po ndihet më mirë, por nuk do të luajë kundër Sevillas sepse tashmë kemi siguruar vendin e parë në grupin e Champions League. Shpresoj që ai të luajë kundër Fulham. Nëse jo, ai do të luajë kundër Chelsea në Kupën e Ligës”, tha Guardiola për BBC.

Në 16 ndeshje për Manchester City, Erling Haaland shënoi 22 gola.