“Kjo nuk është e vërtetë, nuk ka asnjë klauzolë as për Realin, as për ndonjë klub tjetër. Çfarë mund të them? Kam ndjesinë që ai është shumë i lumtur këtu, e di ktë gjë nga marrëdhënia që ai ka me lojtarët dhe me të gjithë punonjësit e këtij klubi”.

Kështu është shprehur Guardiola në konferencën për shtyp pas fitores 5-0 kundër Kopenhagen në Champions League për thashethemet e një klauzole të supozuar pro- Real Madrid në kontratën e Haaland./ h.ll/albeu.com