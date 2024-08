Guardiola për Julian Alvarez: Do të kthehet

Trajneri i Manchester City-t, Pep Guardiola u rikthye për të folur për një rast që është në qendër të vëmendjes mes lojtarëve të tij, ai që ka të bëjë me Julian Alvarez, i cili ende nuk i është bashkuar grupit për shkak të angazhimit në Lojërat Olimpike të Parisit 2024.

“Julian është absolutisht një nga lojtarët tanë” – fjalët e tij të raportuara nga BBC – “Nuk ka asgjë të re. Nuk kam asgjë për të thënë. Ai do të kthehet, unë po llogaris tek ai. Jam i sigurt se kur të kthehet do ta përqafoj dhe do ta përgëzoj për Kupën e Amerikës, për Olimpiadën dhe do të fillojmë të punojmë së bashku. Ndërkohë, kam një milion gjëra për të menduar, për sa i përket ekipit”.

Me pak fjalë, trajneri spanjoll dëshiron të shqetësohet për gjëra të tjera tani: “Javën tjetër ne luajmë për trofeun e parë të sezonit( Community Shield kundër Manchester United në Ëembley). Pas dy javësh do të luajmë përsëri në Stamford Bridge, ky është shqetësimi im i vetëm”.

Kontrata me City-n skadon në vitin 2028 për ish-sulmuesin e River Plate