Guardiola i shpjegon me ashpërsi pas ndeshjes Grealishit se ku gaboi

Manchester City dhe Arsenali zhvilluan derbin por duke e mbyllur pa gola në kuadër të javës së 30-të.

Më i lumtur me këtë rezultat është Liverpooli, i cili sot fitoi 2-1 ndaj Brighton dhe kështu u ngjit në krye të renditjes.

Skuadra e Jurgen Klopp tani është dy pikë përpara Arsenalit dhe tre pikë përpara Manchester Cityt.

Momenti interesant ishte pas ndeshjes, mes Pep Guardiola dhe Jack Grealish, i cili ishte futur në fushë në minutën e 61-të.

Shifrat sugjerojnë se Grealish luajti mirë pasi kishte 25 prekje të topit në 29 minuta sa ishte në fushë, një pasim kyç, dy nga dy driblime të suksesshme, fitoi dy faulle dhe fitoi pesë nga gjashtë duele në total.

Megjithatë, Guardiola duket se nuk ishte i kënaqur me mënyrën se si i kryente detyrat e caktuara dhe pas fishkëllimës së fundit, ai i shpjegoi me ashpërsi anglezit se çfarë kishte bërë gabim.

Kjo ndodhi teksa lojtarët e tjerë po përshëndetën njëri-tjetrin pas ndeshjes.

Kjo nuk është hera e parë që shohim Guardiolën duke veçuar një lojtar pas një ndeshje dhe duke i shpjeguar se ku po gabon, dhe është veçanërisht e paharrueshme kur, si trajner i Bayern Munich ai veçoi Joshua Kimmich në atë kohë shumë të ri pas ndeshjes. kundër Borussia Dortmundit. /Telegrafi/

Pep Guardiola with Jack Grealish after the match vs Arsenal.

