Guardiola i rrëfen planet e tij sheikut të Man City

Takimi i nivelit të lartë në Abu Dhabi. Pep Guardiola është takuar me pronarin e Manchester City, Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, për të përshkruar planet e reja për të ardhmen.

Një takim që u zhvillua në vazhdën e triumfit të fundit në Premier League dhe ku ishte i pranishëm edhe presidenti i City, Khaldoon Al Mubarak, siç raporton zëvendëskryeministri i Emirateve të Bashkuara Arabe në llogarinë e tij zyrtare në Twitter.

“Shpresoj që të rinovohet për dhjetë vjet”, shkruan disa tifozë të City në lidhje me takimin. Por e ardhmja e Guardiolës ende nuk është finalizuar dhe nëse është e vërtetë se ai ka kontratë deri në vitin 2023, negociatat për rinovimin e tij nuk kanë çuar ende në një kontratë të re me skuadrën e ‘bluve.

Kështu, takimi me pronarin mund të shërbejë për të kanalizuar rinovimin e trajnerit të Sampedor, i cili nuk ka folur por është shumë komod në Mançester, ku ka besimin e të gjithë klubit. Pas shtatë vitesh në stol dhe me katër tituj Premier në xhep, vazhdimësia e Guardiolës do të vendoset në muajt e ardhshëm. /albeu.com/