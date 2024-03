Guardiola gjen zëvendësuesin e De Bruynes në La Liga

Manchester City ka shtuar Alex Baena në listën e tyre të pasardhësve të mundshëm të Kevin De Bruynes në rast se belgu largohet gjatë verës, sipas raportimeve nga Fichajes.

Klubi i Ligës Premier po shqyrton seriozisht opsionin e nënshkrimit të lojtarit 22-vjeçar të Villarrealit, si pjesë e planifikimit të tyre të ardhshëm.

Baena ka bërë përmirësime të dukshme këtë sezon në La Liga, duke u dalluar me pesë gola dhe trembëdhjetë asistime në të gjitha garat me Villarrealin.

Shkathtësia e tij për të luajtur në pozicione të ndryshme sulmuese e bën atë edhe më tërheqës për ekipe si Tottenham.

Manchester City tani i bashkohet ofertës për Baenan, i cili shfaqet si një nga pasardhësit e mundshëm të De Bruynes. Me lojtarë si Florian Wirtz, Lucas Paquetas dhe Xavi Simons gjithashtu në listën e ngushtë, City po kërkon të sigurojë një zëvendësues të përshtatshëm për belgun, duke marrë parasysh të ardhmen e ekipit.

Sa i përket De Bruynes, e ardhmja e tij mbetet e pasigurt, me thashethemet që tregojnë për një interesim të mundshëm nga klubet e Pro Ligës Saudite.

Megjithatë, Manchester City mund t’i ofrojë atij një kontratë të re, megjithëse nëse ai përfundimisht largohet, klubi do të kërkojë kompensim të konsiderueshëm dhe do të fillojë kërkimin për pasardhësin e tij, me Baena që shfaqet si një opsion premtues.

Tregu i transferimeve të verës premton të jetë emocionues për Manchester Cityn, me mundësinë e ristrukturimit të mesfushës së tyre në rast të largimit të De Bruyne dhe shtimit të talenteve në zhvillim si Alex Baena për të forcuar skuadrën. /Telegrafi/