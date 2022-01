Guardiola “fut hundët” në operacionin Haaland-Madrid, sulmuesi do vetëm Realin

Pep Guardiola ka kryqëzuar rrugët me Haaland. Trajneri i Manchester Cityt i ka kërkuar klubit të tij që të bëjë një përpjekje përfundimtare për sulmuesin norvegjez , i cili nga ana e tij ka udhëzuar agjentin e tij, Mino Raiola, që të arrijë marrëveshjen me Real Madridin sa më shpejt të jetë e mundur .

City kërkon të ndryshojë skenarin, pasi Real Madridi nuk mund të bëjë tani për tani një ofertë për sulmuesin.

“Galaktikët” as nuk mund të përballet me nënshkrimin e Haaland pa larguar lojtarë. Kursimet që rezultojnë nga humbjet e Bale, Marcelo dhe Isco, të cilët përfundojnë kontratën e tyre në qershor, do të shërbejnë për të përshtatur pagën e Mbappe-së.

Shtimi i Haaland kërkon gjithashtu lirimin e më shumë hapësirës në kulmin e pagave. Dalja e Hazard, e cila mund t’i shërbejë këtij qëllimi, është shumë e ndërlikuar. Belgu dëshiron të përmbushë kontratën e tij dhe të ketë sukses në Madrid.

Këtyre rrethanave i shtohet edhe këmbëngulja e Pep Guardiolas për të transferuar Haaland. Trajneri katalanas humbi Agüeron dhe së fundmi Ferran Torres , të cilin e kishte si sulmues. Ai ka vetëm Gabriel Jesus si i vetmi “pykë”.

Avantazhi i vetëm, por i madh i Real Madridit është se Haaland dëshiron të luajë në Bernabeu e ri dhe të jetë pjesë, së bashku me Mbappe, në ringjalljen e një ekipi galaktik, një bllok si ai që kishte Real Madridi në dekadën e parë të shekullit.

Kështu i ka thënë agjentit të tij, Mino Raiola, i cili ka rifituar harmoninë me drejtuesit e klubit pas disa vitesh marrëdhënie të ftohta, thuajse inekzistente. Vizita e tij në Valdebebas së bashku me vetë babain e Haaland u vlerësua shumë nga të dy, të cilët mbërritën në kryeqytet me porosinë e klientit të tij për të ndërtuar ura me Real Madridin. r.t/albeu.com