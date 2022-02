Gruaja e lojtarit të njohur nga Paraguai gjendet në mes të një përleshjeje, shuhet nga jeta në spital

Modelja dhe gruaja e futbollistit të famshëm paraguajan Ivan Torres, Cristina Vita Aranda, u vra pas një masakre me të shtëna në një koncert.

Aranda, e cila ka tre fëmijë me lojtarin e Club Olimpia, u gjet e vdekur menjëherë pasi u dërgua me urgjencë në spital me një plagë plumbi në kokë. Raportet lokale thanë se mbrojtësi i majtë Torres ishte gjithashtu në koncert dhe ndihmoi të dërgonte gruan e tij në spital.

Sipas ‘The Sun’, modelja dhe lojtari besohet se janë gjetur në mes të disa të shtënash me armë nga një përplasje në seksionin VIP të amfiteatrit ‘Jose Asuncion Flore’s në kryeqytetin e Paraguajit , Asuncion.

Një burrë gjithashtu vdiq nga të shtënat, ku disa raporte të pakonfirmuara thonë se objektivi ishte një tregtar droge.

Katër persona të moshave 23 deri në 40 vjeç janë qëlluar gjithashtu dhe po trajtohen sot në spital për plagët e marra.

Duke konfirmuar vdekjen e 29-vjeçares, drejtori i spitalit tha: “Ajo u intubua kur mbërriti dhe u bënë përpjekje për rikuperim për të paktën 25 minuta pasi pësoi një atak në zemër.”/ h.ll/albeu.com