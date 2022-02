Greenwood, i akuzuar për sulm seksual dhe tentativë për vrasje

Prej mëngjesit të së dielës (30.01.), rasti i Mason Greenwood për rrahjen e partneres së tij, Harriet Robson, ka tronditur mbarë opinionin publik futbollistik.

Sulmuesi 20-vjeçar i Manchester United ndodhet në paraburgim prej tre ditësh si i dyshuar me akuzën e sulmit dhe përdhunimit.

Mirëpo, sipas njoftimit të sotëm të policisë lokale të qytetit të Mançesterit, asi i ri, përveç dy akuzave të para, përballet edhe me një tjetër, pasi akuzohet tipik se ka kërcënuar me vrasje partneren e tij. /albeu.com/

BREAKING: Mason Greenwood further arrested on suspicion of sexual assault and threats to kill https://t.co/mYh2hMgMam pic.twitter.com/S8YEfD7XZt

— Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) February 1, 2022