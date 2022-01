Granit Xhaka nuk largohet nga Arsenali të paktën këtë merkato.

Ish kapiteni i Arsenal lidhet prej disa kohësh me një kalim të mundshëm në Serie A, por sipas Fabrizio Romano, nuk do të ketë lëvizje në ditët e fundit të merkatos.

Mourinho e përcolli lojtarin gjatë verës së kaluar dhe e pëlqen shumë, por nuk ka lëvizje konkrete.

Roma nuk ka hapur negociata me lojtarin, por as me skuadrën e Arsenal, për një transferim të mundshëm.

Xhaka do ta mbyll sezonin në ‘Emirates’, nën urdhrat e Mikel Arteta.