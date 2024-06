Granit Xhaka, një sezon historik që dëshiron ta mbyll me sukses dhe rekord në Euro 2024

Granit Xhaka nuk po ngopet. Kapiteni i Zvicrës duket se nuk është lodhur dhe këtë po e tregon edhe në EURO 2024, pas një sezoni ku ka luajtur deri në 50 ndeshje me Bayer Leverkusen, ku fitoi Bundesligën dhe Kupën e Gjermanisë, duke humbur vetëm ndeshjen finale të Ligës së Evropës .

Finalja ishte një zhgënjim i vogël, por mesfushori shqiptar i Zvicrës, po vazhdon të luftojë për një vit historik dhe dëshiron të mbyllë me sukses edhe Euro 2024.

Mesfushori 31-vjeçar, me më shumë se 100 ndeshje për skuadrën zvicerane dhe kapiten që nga viti 2018, ka marrë pjesë në gjashtë turne të mëdha (duke filluar nga Kupa e Botës 2014 në Brazil).

Ai nuk është vetëm një pjesë kyçe për Zvicrën, por gjithashtu dallohet individualisht për përqindjen e tij të pasimeve (86.6%), numrin e vjedhjeve të topit (8) dhe pasimet kyçe (6).

Për të gjitha këto arsye, UEFA e ka shpallur MVP në dy nga tre ndeshjet në fazën kualifikuese: kundër Hungarisë dhe Gjermanisë.

✅ Player of the match vs. Hungary 🇭🇺

✅ Player of the match vs. Germany 🇩🇪

Granit Xhaka is making #EURO2024 his own.🇨🇭🔥 pic.twitter.com/xh2lqG2LMn

