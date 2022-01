Grabitet përsëri shtëpia e Benzema (FOTO LAJM)

Nuk ka qenë një javë e mirë për Benzema.

Në ndeshjen e fundit kundër Elches, sulmuesi u desh të largohej nga fusha i dëmtuar në minutën e 58-të. Në pjesën e parë ai humbi penalltinë e tij të parë si pjesë e Real Madrid-it, dhe pas ndeshjes ai zbuloi se i kishin hyrë në shtëpinë e tij dhe e kishin grabitur, sipas medias spanjolle ‘20 minutos’.

Sipas raportit, hajdutët hynë në shtëpinë përmes kopshtit, i vendosur në një kompleks shtëpish luksoze në San Sebastián de los Reyes, në një kohë kur shtëpia ishte bosh.

Benzema ka qenë edhe më parë viktimë e grabitjes në shtëpinë e tij dhe përsëri, kjo ndodhi gjatë një ndeshjeje kur francezi ishte plotësisht i padisponueshëm. Hera e parë që ndodhi ishte në shkurt 2019 kur Karim dhe ekipi i tij doli kundër Barcelonës. Për momentin nuk dihen detajet e sendeve të marra nga grabitësit./ h.ll/albeu.com

🚨🚨 BREAKING: Karim Benzema’s house was robbed during the match against Elche today. The house was empty. Details of the robbers or the items stolen are unknown. @20m #rmlive 🏡 pic.twitter.com/c3OSJSTks1

— Los Blancos Live (@LosBlancos_Live) January 23, 2022