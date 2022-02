Goran Pandev deklaron për të ardhmen e tij, ky do të jetë sezoni i tij i fundit

Sulmuesi Pandev ka deklaruar se do të mbyllë sezonin me Parmën dhe më pas do të varë këpucët.

Sulmuesi maqedonas i lindur në vitin 1983, gjithashtu ka deklaruar se nuk do të jetë pjesë e ndeshjes ndaj Italisë më 24 mars.

“Po mendoja t’i jepja fund karrierës që pas përfundimit të Kampionatit Evropian, por doja ta mbyllja përpara tifozëve të Genoas.

Nuk ndodhi kështu pasi u largova në janar dhe Genoa nuk kishte më nevojë për mua. Zgjodha Parmën dhe tashmë mendoj se ky do të jetë viti im i fundit në karrierën futbollistike”, është shprehur Pandev./ h.ll/albeu.com