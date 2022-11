Goli ishte i Fernandes apo Ronaldos? Shikoni reagimin epik të trajnerit portugez

Debati rreth asaj nëse goli në ndeshjen e Portugalisë ndaj Uruguait ishte i Fernandez apo Ronaldos nuk mundi të “prekte” as Fernando Santosin.

Në konferencën për shtyp, tekniku u pyet për këtë dhe nisi të qeshurën.

Në veçanti, Santos qeshi duke thënë: “Mendoj se ishte një ndeshje e shkëlqyer. Skuadra jonë luajti shumë mirë dhe pjesa tjetër për ne nuk ka rëndësi”. /G.D albeu.com/

Portugal head coach Fernando Santos couldn’t care less who scored out of Bruno Fernandes or Cristiano Ronaldo 🤣#FIFAWorldCup pic.twitter.com/dJuxGA1aby

