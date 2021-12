Goli i rrallë i Florenzit: Te Roma dhe Parisi as nuk mund t’i afrohesha topit

Ka patur gisht edhe Alessandro Florenzi në fitoren e Milan-it kundër Empoli-t.

Mbrojtësi kuqezi i krahut ka luajtur një ndeshje të mirë, duke gjetur edhe golin me goditje dënimi. Një gol që ka ardhur me një gjest teknik me të cilin tifozët nuk janë mësuar dhe vetë lojtari e ka shpjeguar arsyen për DAZN.

GOLI – “Goditjet e dënimit? Kam patur fatin të luajë me lojtarë të mëdhenj, të cilët nuk të linin as t’i afroheshe topit, te Roma, Vealencia dhe Parisi. Këtu jemi 2-3, po i provojmë shumë në stërvitje. Jam i kënaqur nga paraqitja e skuadrës dhe i gëzohëmi këture tri pikëve”, ka thënë Florenzi.

AMBICIE – Për objektivin e Milan-it: “Ne duam të qëndrojmë aty, të kërkojmë të përmirësohemi në krahasim me sezonin e kaluar. Duam të shkruajmë një faqe të rëndësishme të historisë së Milan-it”.