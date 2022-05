Golf, dhe pasioni për verën, jeta e dytë e Andrea Pirlos

Nga sporti në familje: e gjithë bota e Andrea Pirlos që sot feston 43 vjet.

Karakteri

Interi, Milani dhe Juve. Andrea Pirlo (i cili feston sot 19 maj 43 vjetorin) ka ngrohur zemrat e shumë fansave me shfaqjet e tij perfekte. Ai ishte kampion bote në vitin 2006 dhe zëvendës kampion bote në vitin 2012 me kombëtaren italiane dhe pasi doli në pension filloi të merret si trajner futbolli. Midis 2020 dhe 2021 ai u ul në stolin e Juventusit, pasi drejtoi U23. Aktualisht është pa ekip dhe në pritje të një aventure të re, i përkushtohet familjes dhe pasioneve të tij. Le ta zbulojmë së bashku.

Stërvitja

Golfi është një pasion i tij i madh dhe gjithashtu një mënyrë për të mbajtur në formë. Andrea Pirlo e praktikon dhe e ndjek. Në të kaluarën ka marrë pjesë në Italian Golf Open. Adhuron edhe tenisin. Ai argëtohet dhe luan në shoqëri, së bashku me shumë lojtarë të tjerë.

Pasioni për verën

Jepini atij një gotë verë të mirë dhe do ta bëni të lumtur. “Prindërit e mi, kur vëllai im dhe unë ishim të vegjël, derdhën një gisht verë të zgjatur me ujë në gotën tonë,” tha ai për La Repubblica. Kështu filloi pasioni i Andrea Pirlos për verën. Ish-futbollisti ka një kompani dhe ka nisur një karrierë sipërmarrëse në botën e verës. “Kur jam në shtëpi, me familjen time, e pi gjithmonë verë dhe nuk i kushtoj shumë rëndësi as kombinimit me ushqimin”.

Familja

Nga viti 2001 deri në 2014 ai ishte i martuar me Deborah, me të cilën pati dy fëmijë, Niccolo dhe Angela. Që nga viti 2014 ai është i lidhur me Valentina Baldinin, me të cilën kishte dy fëmijë binjakë (Leonardo dhe Tommaso), të lindur në Nju Jork në vitin 2017. Të dy u martuan përsëri në Torino marsin e kaluar. /albeu.com/