Gol në minutën e 84′, tifozët e Evertonit futen në fushë (VIDEO)

Një fitore e madhe e Evertonit 3-2 ndaj Crystal Palace ia ka siguruar edhe matematikisht mbetjen në Premier League.

Clavert-Lewin shënoi gol në minutën e 84’të për rezultatin 3-2, dhe ende pa përfunduar ndeshja, tifozët u futën në fushë për të festuar.

Evertoni me fitore shkon në kuoten e 39 pikëve në vendin e 16-të.

𝙋𝙍𝙀𝙈𝙄𝙀𝙍 𝙇𝙀𝘼𝙂𝙐𝙀 𝙎𝘼𝙁𝙀𝙏𝙔

Everton come from two goals down to win 3-2 at Goodison Park to confirm their Premier League status for ANOTHER season. 💪 pic.twitter.com/1Ksp7Bake3

— Football Daily (@footballdaily) May 19, 2022