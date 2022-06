Goditja e parë e Milanit mbërrin në Milano, gati për firmën

Divock Origi tashmë ka mbërritur në Milano, teksa dita e nesërme për të do të jetë e rëndësishme, pasi ish-lojtari i Liverpool do të vendosë pikat mbi “i”.

Belgu është fotografuar teksa ka mbërritur në Milano, ndërsa ka mbërritur si lojtarë i lirë te Milan. Dita e nesërme do të jetë edhe vendimtare për belgun pasi zyrtarisht do të quhet edhe lojtari më i ri i kuqezinjve gjatë kësaj merkatoje.

Me kuqezinjtë Origi do të firmosë një kontratë 4 vjeçare dhe do të përfitojë 3.5 milionë euro plus bonuse. /h.ll/albeu.com