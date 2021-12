Goditi qëllimisht me top në fytyrë Alba-n, Kounde mund të dënohet deri në 4 ndeshje (VIDEO)

Nuk ka dyshim se një nga imazhet e mbrëmshme të Sevilla-Barcelona dhe që ndoshta ka ndryshuar ndeshjen, ka qenë edhe përjashtimi i Olivier Koundes në reagimin e tij ndaj Jordi Alba. Arbitri Carlos del Cerro nuk hezitoi asnjë moment, duke përjashtuar menjëherë francezin.

Tani duhet të dimë pasojat për klubin sevilian nga ky reagim që arbitri Del Cerro ka mbledhur në këtë mënyrë në procesverbal:

“Në minutën e 63-të lojtari (23) Kounde, Jules Olivier u përjashtua me karton të kuq për arsyet e mëposhtme: Për gjuajtje të dhunshme të topit përballë kundërshtarit, duke e goditur në fytyrë, duke mos qenë top në lojë. Lojtari i FC Barcelona që u godit nga topi nuk kishte nevojë për ndihmë dhe mundi të vazhdonte lojën”.

Në rastin më të keq, lojtari francez mund të sanksionohet me të paktën katër ndeshje, me kusht që organi federal disiplinor ta konsiderojë këtë veprim si agresiv. Kjo na sjell në nenin 98 të Kodit Disiplinor aktual që thotë si më poshtë: “Sulmimi i një tjetri, pa shkaktuar lëndim, duke konsideruar si faktor përcaktues elementin mashtrues të domosdoshëm në këtë vepër, rrethanën që veprimi zhvillohet në momentin që loja është ndërprerë ose në një distancë të tillë ku zhvillohet që është e pamundur të ndërhyhet në një set të tillë, do të sanksionohet me pezullim nga katër deri në dymbëdhjetë ndeshje”.

E vërteta është se dy situatat e përshkruara ekzistojnë. Me fjalë të tjera, topi nuk është në lojë dhe për fat, siç e pasqyrojnë edhe minutat, Jordi Alba nuk ka pasur nevojë për ndihmë mjekësore.

Është një dënim shumë i ashpër që gjithashtu nuk përputhet me pozicionin e tre anëtarëve të Komitetit të Garave të RFEF. Kjo na sjell në skenarin e dytë dhe më të mundshëm, që përfshin dy ndeshje për mbrojtësin francez. Së pari, sepse neni 110 në lidhje me përjashtimin direkt e bën të qartë në pikën dy se “Në ato raste kur përjashtimi nga fusha e lojës është për shkak të situatave në të cilat futbollisti nuk kishte pasur mundësi të kundërshtonte topin, pezullimi do të të jenë të paktën dy ndeshje”.

Minutat e bëjnë të qartë se topi ndodh në një situatë ku nuk ka mundësi për të luajtur. Por edhe pika e dytë e nenit 123 në lidhje me dhunën në lojë detajon me më shumë saktësi atë që ndodhi mbrëmë në Sánchez Pizjuán . “Ndodhin në mënyrë të dhunshme me rastin e lojës ose si pasojë e drejtpërdrejtë e disa grupeve të njëjta. Nëse veprimi i përshkruar në paragrafin e mëparshëm ndodh jashtë lojës ose me lojën e ndaluar, do të sanksionohet me pezullim prej dy, deri në tre ndeshje, pa cenuar dispozitat e nenit 98 të këtij Kodi”.

Vetë artikulli i referohet sulmit të lartpërmendur të ’98-ës. Duke marrë parasysh doktrinën e Komitetit të Garave dhe se është përjashtimi i tij i parë në Spanjë, normale është që ai të mbetet në dy ndeshje. Vetëm në rast se konsiderohet agresiv, me sanksion pasues prej katër ndeshjesh, duhet ta zbatojë atë në të dyja garat. /albeu.com