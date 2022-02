Goditi me shkelm drejtorin kundërshtar, Pepe rrezikon dënimin me 2 vite pezullim

Të dhëna të reja në lidhje me incidentet e klasikes të së premtes së kaluar në Estadio do Dragao mes Portos dhe Sportingut. Raporti i gjyqtarit Joao Pinheiro, në të cilin kishte akses ,A BOLA, zbulon se “Pepe goditi me shkelm një drejtor të ekipit kundërshtar, duke kryer një akt sjelljeje të dhunshme”.

Mbrojtësi i Portos rrezikon një dënim që mund të variojë nga dy muaj deri në dy vjet, sipas kuadrit penal të parashikuar në Rregulloren Disiplinore të Ligës së Klubeve.

Regjisori në fjalë nuk përmendet, por Pepe e ka parë kartonin e kuq nga arbitri kur është përfshirë në debat me Hugo Vianën. /albeu.com/