Goditet me kanaçe birre një lojtar i NYC (VIDEO)

Incidenti i turpshëm ndodhi gjatë finales së Kupës MLS të shtunën.

Ylli i Paraguajit u kontrollua nga stafi mjekësor pasi u godit nga objekti i hedhur nga një tifoz në fund të pjesës së parë të ndeshjes.

Ndodhi teksa ai vrapoi për të festuar golin e minutës së 41-të të Taty Castellanos pranë flamurit të këndit.

Medina ra në dysheme pasi objekti u duk se e goditi krahun e tij.

E ndërsa 24-vjeçari shtrihej i goditur në dysheme, një kanaçe e dytë u hodh në drejtim të grupit të lojtarëve nga tifozët e Portlandit nga lart në tribunë.

Gjatë intervalit, Timbers njoftoi në Twitter se tifozi që hodhi objektin ishte nxjerrë nga loja dhe ishte përjashtuar nga Providence Park.

Tweet shtoi: “Ka zero tolerancë për sjellje të këtij lloji”.

Pas ndeshjes, Byroja e Policisë në Portland tha se kishte bërë dy arrestime dhe kishte akuzuar dy tifozë për krime kundërvajtëse./h.ll/albeu.com

Jesús Medina was hit by an object thrown from the crowd after NYCFC scored. pic.twitter.com/n0ptX7nR1u

— ESPN FC (@ESPNFC) December 11, 2021