“GOAL” cilësohet si filmi më i bukur me futboll

Filmi GOAL me Santiago Munez është votuar si filmi më i bukur i të gjitha kohërave me futboll.

Udhëtimi i Santiago Munez drejt yjeve nuk është si askush tjetër. Djaloshi u largua nga puna në një restorant kinez pasi babai i tij kontrabandoi familjen e tij pa para nga Meksika mbi kufirin e SHBA-së për të kërkuar një jetë më të mirë në LA, për të luajtur para mijëra njerëzve në St James Park për Newcastle United me atë djalë vërtet të bezdisshëm, Gavin Harris. .

Për shumë prej nesh që e lexojmë këtë, përralla imagjinare e këtij meksikani të talentuar është atje me më të mirat. Në fakt, për të vënë në perspektivë adhurimin e publikut për filmin, GOAL është votuar si filmi më i mirë i të gjitha kohërave lidhur me futbollin nga fansat dhe ne nuk mund të ishim më të lumtur.

U hodhën mbi 28,000 vota për të vendosur fituesin eventual, me filma si Bend It Like Beckham, Green Street, The Football Factory dhe Mike Bassett: England Manager në garë për çmimin e lakmuar.

GOAL doli në krye me 6136 vota, ndërsa GOAL 2 dhe Green Street përbënin tre të parët./ h.ll/albeu.com

Lista e plotë:

1) GOAL – 6136 votes

2) GOAL 2 – 5488 votes

3) Green Street – 2887 votes

4) The Damned United – 2912 votes

5) The Football Factory – 2080 votes

6) Bend It Like Beckham – 2014 votes