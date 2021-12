Globe Soccer Awards, këto janë të gjitha çmimet e dhuruara sonte

Hotel Armani ishte dëshmitar i këstit të dymbëdhjetë të “Globe Soccer Awards”, në qytetin e Dubait.

Mbappé u zgjodh “Lojtari më i mirë i vitit” përpara Cristiano Ronaldos, Benzema dhe Messit. Alexia Putellas dhe Barcelona e femrave fituan çmimet për “Lojtarja më e mirë e vitit” dhe “Ekipi më i mirë i femrave të vitit”. Si dhe Txiki Begiristain, për “Drejtori më i mirë Sportiv i Vitit”.

Francezi fitoi çmimin më të rëndësishëm të dhënë në Dubai , ndërsa Italia ishte protagonistja kryesore e ceremonisë, me çmimin “Skuadra më e mirë”, “Trajneri më i mirë i vitit” me Mancinin dhe “Mbrojtësi më i mirë i vitit” me Leonardon Bonnuccin.

Nga ana tjetër , Alexia Putellas bëri sërish histori në futbollin spanjoll për femra, duke fituar një tjetër çmim individual. Çmimi për “Lojtarja më e mirë e vitit” ishte i saj, si dhe çmimi për “Skuadrën më të mirë femërore të vitit”, që shkoi për ekipin e femrave të Barcelonës.

Lista e çmimeve

Skuadra më e mirë e femrave: FC Barcelona

Lojtarja më e mirë femër: Alexia Putellas

Mbrojtësi më i mirë i vitit: Leonardo Bonnucci

Drejtoresha më e mirë sportive: Txiki Begiristain

Përfaqësuesi më i mirë: Federico Pastorello

Përzgjedhja më e mirë: Italia

Golashënuesi më i mirë i gjithë historisë: Cristiano Ronaldo

Trajneri më i mirë i vitit: Roberto Mancini

Çmimi për karrierën sportive: Ronaldinho

Çmimi ‘Maradona’ për golashënuesin e vitit: Robert Lewandowski

Lojtari më i mirë i vitit: Kylian Mbappé

Çmimi Lojtari më i mirë i Vitit i zgjedhur nga Përdoruesit e ‘Tik Tok’: Robert Lewandowski. /albeu.com