Gjykata merr vendimin e radhës për Mason Greenwood

Mason Greenwoodit i është zgjatur lirimi me kusht pas një seance gjyqësore të enjten, ka konfirmuar policia angleze.

Sulmuesi i Manchester United u arrestua me dyshimin për përdhunim, sulm dhe kërcënime për vrasje më 30 janar.

Greenwood, 20 vjeç, i është zgjatur lirimi me kusht ndërsa Policia e Madhe e Manchesterit vazhdon të hetojë akuzat.

Reprezentuesi anglez mbetet i pezulluar nga “Djajtë e Kuq”, ndërkohë që hetimet janë në vazhdim.

“Pas një seance dëgjimore dje, një 20-vjeçar i arrestuar nën dyshimin për përdhunim, sulm dhe kërcënim për vrasje të dielën më 30 janar 2022 mbetet në liri me kusht”, thuhet në një deklaratë të policisë

“Meqenëse rezultati i rishikimeve të lirimit me kusht nuk ndikon në përparimin e hetimeve, Policia e Mançesterit të Madh nuk do të ofrojë ndonjë përditësim të mëtejshëm në lidhje me këtë rast derisa i dyshuari të akuzohet ose të lirohet pa u përballur me veprime të mëtejshme”, shkruante më tej në deklaratën e policisë.

Mëngjesin e së dielës së 30 janarit të këtij viti, një video, regjistrime audio dhe foto u postuan në “Instagramin” e një vajze duke pretenduar se Greenwood e kishte sulmuar atë.

Profili i gruas në mediat sociale u bllokua më vonë, por përmbajtja e lartpërmendur u postua pastaj në platforma të tjera.