Gjithçka zyrtare, Spotify është sponsori i Barcelonës (FOTO LAJM)

Gjithçka është bërë zyrtare se Spotify do të jetë sponsori kryesor i Barcelonës.

Njoftimi zyrtar:

“Spotify, shërbimi më i popullarizuar i abonimit të transmetimit audio në botë, është partneri i ri kryesor dhe partneri zyrtar i transmetimit audio të Barcelonës.

Marka e Spotify do të shfaqet në fanellat e ekipeve të meshkujve dhe femrave duke filluar nga sezoni 2022/ 2023 dhe për katër sezonet e ardhsme. Spotify do të sponorizojë gjithashtu fanellat stërvitore duke filluar nga sezoni 22/23 për tre sezonet e ardhsme.

Si pjesë e bashkëpunimit, për herë të parë në historinë e klubit, stadiumi do të quhet Spotify Camp Nou.”/ h.ll/albeu.com

We’re partnering with @Spotify to bring football and music together like you’ve never seen before 🏟

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 15, 2022