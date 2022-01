Gjithçka për Brozovic: Nga moda, te shoku i ngushtë Barella, ja bota e tij

Statistikat

Ëmbëlsirat, sallami, miqësia me Barellën, familja dhe pastaj klasi në fushë, ka shumë, me të vërtetë shumë, në botën e Marcelo Brozovic.

29 vjeçari lider i Interit me të cilin do të lidhet deri në vitin 2026, ai erdhi në Milano në vitin 2015 ng Dinamo Zagreb ku ka luajtuar 268 ndeshje duke realizuar 26 gola.

Milano

Pas 7 vitesh Brozovic është tani një milanez i adoptuar. Ai jeton në një apartament nën çati me një pishinë me pamje nga San Siro. Në Milano ai pret shpesh të afërmit, veçanërisht babain e tij që është edhe agjent i tij, dhe sërish në Milano, një vit më parë, në zonën e Piazzale Cantore, i hoqën lejen e drejtimit sepse kaloi në të kuqe dhe më pas doli pozitiv në testin e alkoolit.

Familja

Gruaja e tij Silvija, një kroate si ai, është shumë e rezervuar dhe është e martuar me futbollistin që nga viti 2016. Familja ka edhe fëmijë, Aurora dhe Rafael, katër e dy vjeç. Lindja e vajzës së tij e ka ndryshuar thellë Brozoviçin: “Më pas ndodh që të bëhesh babai i vajzës më të bukur në botë, Aurora, dhe befas ndryshon. Me të ndihem i lirë dhe bëj atë që nuk kam bërë kurrë në jetën time”, tha ai.

Jo dietë

Me ardhjen e Antonio Contes dy vite më parë, Brozovic ndryshoi pak zakonet e të ngrënit, pasioni i tij për ëmbëlsirat dhe sallamin është i pamohueshëm. Ai është personi përgjegjës, me Barellën, i ëmbëlsirave të skuadrës kur mund të “gabojë” dhe nuk shqetësohet kur ndjen se ka nevojë për to. Lovren, mbrojtësi kroat i Zenit tha: “Para finales së Kupës së Botës ai hëngri dy kilogramë sallam, dy briosh dhe pinte shumë coca-cola. Pastaj vrapoi 15 kilometra pa asnjë problem. Nuk e di si ha kaq shumë. Nëse do të haja si ai, do të më duheshin katër ditë që të shërohesha”.

Tatuazhe

Kampionët, zare dhe emoticon dore në mjekër. E pamundur të mos flasim për bombën në qafë, e cila tërhoqi kaq shumë komente mes fansave dhe bashkëlojtarëve. Brozovic jo vetëm që nuk është penduar, por e pretendon edhe si simbol në Instagram.

Shokët

Brozovic është shumë i afërt me Nicolo Barella-n, aq sa mjafton të hapë rrjetet e tij sociale për të lexuar vazhdimisht: “Bare ku je”. Në Kroaci, nga ana tjetër, ai ka një marrëdhënie të shkëlqyer me Modricin, të cilin do ta kishte dashur në Milano. Kroati nuk e ka arritur asnjëherë, por Brozo është “ngushëlluar” me Barellën i pandarë, shoqërues në mesfushë dhe batutat e panumërta.

Moda

Brozovic ka themeluar gjithashtu linjën e tij të modës, e lidhur me markën e tij tregtare “EpicBrozo”. Linja u lansua në qershor, tani për tani përfshin vetëm bluza për meshkuj dhe femra, por synimi është zgjerimi i saj. Përktheu nga La Gazzeta dello Sport. G.D /albeu.com/