Gjithçka drejt finalizimit, Vlahovic te Juventusi për 75 milion euro

Juventusi është shumë pranë zyrtarizimit të Dusan Vlahovic nga Fiorentina me një shifër përfundimtare, 75 milion euro.

Ekpserti i merkatos Fabrizio Romano raporton se klubi “vjollcë” e ka pranuar ofertën dhe palët janë gati për të hedhur firmën.

Gjithashtu në këto momente Juventusi po punon për kushtet personale me sulmuesin serb. /albeu.com

Juventus have submitted an official bid for Dusan Vlahović and Fiorentina are prepared to accept: €75m fee on the table to sign Serbian striker immediately. Verbal agreement between clubs in place. 🇷🇸 #Vlahovic

Juventus are now working on personal terms with Vlahović. @SkySport pic.twitter.com/78iCNJJi2Y

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2022