Gjigantët e Serisë A vihen pas yllit të Real Sociedadit

Mesfushori Martin Zubimendi ka vazhduar të impresionojë me Real Sociedad dhe thuhet se ka tërhequr vëmendjen e Juventusit dhe Milanit përpara afatit kalimtar të verës.

Bianconerët pritet të investojnë shumë për të forcuar mesfushën e tyre gjatë verës, pasi humbën Paul Pogba me një pezullim afatgjatë në muajt e fundit. Nicolo Fagioli është gjithashtu i padisponueshëm për shkak të pezullimit, por do të rikthehet pak para përfundimit të sezonit.

Juventusi ka kohë që synon yllin e Atalantas, Teun Koopmeiners dhe pritet të luftojë me Napolin për nënshkrimin e tij gjatë verës, por holandezi nuk është i vetmi lojtar në pikëpyetje në Torino.

Sipas Gazzetta dello Sport, Juventusi po kërkon të marrë një mesfushor të ri me tipare mbrojtëse për të liruar Manuel Locatellin në sistemin e tyre dhe besojnë se Zubimendi i Real Sociedad do të ishte një përforcim i fortë për skuadër.

Spanjolli 25-vjeçar, i cili ka luajtur 3299 minuta në 40 ndeshje deri më tani këtë sezon, ka një klauzolë lirimi prej 60 milionë euro – një tarifë e lartë për Juventusin – por paga e tij është e arritshme, duke bërë të mundur një marrëveshje.

Për Zubimendin janë të interesuar edhe Milani, sikurse edhe disa klube të tjera nga kampionatet tjera evropiane.

Ai ka shënuar katër gola dhe ka dhënë një asistim në 26 ndeshje në La Liga këtë sezon, dhe ka kontratë me klubin bask deri në qershor 2027. /Telegrafi/

