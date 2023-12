Gjigandi europian bën gati ofertën për Majk Maignan, Milan kërkon rreth 100 milionë euro

Rinovimi i Manuel Nojer deri në vitin 2025 u mendua se do qetësonte bordin e Bajernit rreth portës, por lajme të reja po dalin në horizont. Nga Italia raportohet se kampionët e Bundesligës i kanë premtuar pagë më të lartë gardianit Majk Maignan, me qëllim që të mos zgjasë kontratën ekzistuese me Milanin.