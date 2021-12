Gjest solidariteti nga Cristiano Ronaldo me ishullin La Palma (FOTO LAJM)

Lojtari i Manchester United , Cristiano Ronaldo , i ka dhuruar La Palmës një fanellë të skuadrës së Portugalisë të firmosur me mesazh inkurajimi dhe fuqie , e cila do të dalë në ankand për të mirën e të prekurve nga shpërthimi vullkanik.

“As forca e një vullkani nuk do të mundet me La Palma. E gjithë mbështetja ime për ishullin e bukur” është dedikimi që ylli portugez ka shkruar në këmishën që i ka dhuruar firmës Recarquitectos.

Ankandi do të mbahet më 24 dhjetor dhe shuma e mbledhur do të transferohet në llogarinë e krijuar nga Cabildo de La Palma për të kanalizuar të gjitha donacionet. /albeu.com