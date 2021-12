Gjest i mrekullueshëm nga Manchester UTD, dhurojnë buzëqeshje te fëmijët

Buzëqeshje dhe dhurata të ndara nga Cristiano Ronaldo dhe shokët e tij të skuadrës në spitalet për fëmijë

Në tre spitalet e fëmijëve, Manchester United dërgoi dhurata për Krishtlindje, duke u dhuruar buzëqeshje fëmijëve të vegjël. Spitalet ishin Royal Manchester Kids Hospital, Christie’s Francis Home Kids’s Hospice. Mirëpo, për shkak të situatës me koronavirusin, vetë lojtarët nuk kanë arritur të vizitojnë fëmijët, por kanë dërguar urimet dhe dhuratat e tyre.

“Është për të ardhur keq që nuk mundëm të shkonim në spitale këtë vit, pasi është diçka që e vlerësoja shumë të bëja kur isha këtu më parë. Është kaq e nevojshme që të ofrojmë ndihmën tonë për të rinjtë në këtë periudhë të veçantë të vitit dhe është një nder për mua që të jem pjesë e saj edhe një herë”, tha Cristiano Ronaldo./ h.ll/albeu.com

🗣️ “It’s so important that we support young people at this special time of year.” – @Cristiano

Our men’s and women’s teams came together to wrap presents and send #Christmas messages to children in three local hospitals 🎁❤️

More 📲 https://t.co/AJLodNVXvp#SantasRedHelpers 🎅🏻 pic.twitter.com/WttoOIRxS1

— Manchester United Foundation (@MU_Foundation) December 24, 2021