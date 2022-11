Gjermania proteston para sfidës me Japoninë, gjesti i tyre për shkak të kërcënimeve të FIFA-s

Përpara fillimit të ndeshjes këtë pasdite, lojtarët e Gjermanisë mbuluan gojën në foton e ekipit të tyre në një protestë të dukshme për lirinë e fjalës.

Kjo vjen pasi një numër i shoqatave evropiane të futbollit u kërcënuan me sanksione të FIFA-s nëse mbanin shiritin ‘OneLove’ gjatë Kupës së Botës.

Federata e Futbollit e Gjermanisë më vonë shkroi në Twitter për gjestin, duke thënë: “Me shiritin e kapitenit tonë, ne donim të jepnim një shembull për vlerat që jetojmë në ekipin kombëtar, diversitetin dhe respektin reciprok.

“Bëhuni me zë të lartë së bashku me kombet e tjera. Kjo nuk ka të bëjë me një mesazh politik, të drejtat e njeriut janë të panegociueshme. Kjo duhet të jetë e vetëkuptueshme. Por fatkeqësisht ende nuk është. Prandaj ky mesazh është kaq i rëndësishëm për ne.

Të na ndalosh nga fasha është si të na ndalosh gojën. Qëndrimi ynë qëndron.”/ h.ll/albeu.com