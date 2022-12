“Gjelat” kanë disa yje në diskutim, Di Maria gati për “albicelestet” nga minuta e parë: Formacionet e mundshme, Argjentinë – Francë

Teksa gjithë Bota është në pritje të nisjes së finales, Argjentinë-Francë, trajnerët e të dyja përfaqësuesve janë duke bërë “llogaritë” e fundit, për të krijuar skemën fituese të Kupës së Botës.

Tekniku i kombëtares “albiceleste”, Lionel Scaloni pritet që t’i besojë që nga minuta e parë anësorit, Angel Di Maria, i cili duket se është rikuperuar plotësisht nga dëmtimi.

Scaloni mendohet se do të zgjedhë formacionin 4-3-3, me Emiliano Martinez në portë, Molina, Romero, Otamendi e Acuna, nga e djathta në të majtë të mbrojtjes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez dhe Alexis Mac Allister në mesfushë dhe 3-shja potente në sulm, Angel Di Maria, Julian Alvarez dhe kapiteni Lionel Messi.

Në krahun tjetër, trajneri i “gjelave” është në pritje të gjendjes përfundimtare të lojtarëve të tij, në prag të ndeshjes. Deri më tani Deschamps pritet të vendosë të tijët në lojë, me formacionin 4-2-3-1.

Në portë do të vendoset kapiteni Hugo Lloris. Mbrojtja e mbushur me emra kualitativ përbëhet nga Kounde, Varane, Upamecano dhe Theo Hernandez, të vendosur nga e djathta në të majtë. Për pjesën defensive të mesfushës do të kujdesen Rabiot dhe Tchouameni, përpara tyre vendosen Demble, Griezmann dhe Mbappe, të cilët do të suportojnë sulmuesin, Olivier Giroud, i cili momentalisht ende nuk e ka të qartë nëse do të luajë apo jo.